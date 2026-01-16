Météo : soleil résistant, vent toujours en forme et averses dans les hauts

Ce samedi 17 janvier 2026, Matante Rosina a regardé longuement dans sa tasse de thé… et elle voit que l’alizé n’a toujours pas envie de se reposer. Le vent d’est souffle encore bien, avec des rafales entre 50 et 60 km/h sur le nord, et jusqu’à 70 km/h dans le sud. Le matin, le soleil est bien là, sauf sur une partie de l’est où quelques nuages viennent déposer un peu de pluie. L’après-midi, le soleil tient bon sur les plages et dans les zones ventées, mais dans les hauts, les nuages prennent le dessus et lâchent quelques averses. Dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit aussi la mer toujours bien agitée : elle reste forte dans le sud et l’est, avec une houle d’est entre 2 et 2,50 mètres. Les températures, elles, restent sages, légèrement au-dessus des normales de saison. (Photo rb/www.imazpress.com)