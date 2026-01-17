Météo : un air de déjà-vu, entre soleil, nuages et quelques averses

Ce dimanche 18 janvier 2026, Matante Rosina sourit : elle revoit presque la même image qu’hier. Dans son bol de café, elle distingue un beau soleil au réveil, accompagné de petites entrées humides venues de l’est. L’après-midi, les nuages s’installent surtout dans les hauts, avec quelques averses modérées, plutôt du côté du sud-ouest. Bonne nouvelle tout de même : le vent commence à lever un peu le pied. Les rafales d’est à sud-est tournent autour de 60 km/h sur les côtes nord et sud. La mer aussi se calme doucement. Dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit la houle d’alizé redescendre lentement vers les 2 mètres dans le sud et l’est. (Photo vs/www.imazpress.com)