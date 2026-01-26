Météo : une matinée tranquille, des averses dans les hauts

Ce mardi 27 janvier 2026, Matante Rosina commence la journée le sourire aux lèvres. Le matin est plutôt calme, avec de belles éclaircies un peu partout sur l’île, de quoi en profiter avant que le temps ne change. Dans l’après-midi, les nuages prennent leurs aises dans les hauts et apportent quelques averses. L’air reste un peu instable, alors Matante Rosina n’écarte pas totalement un petit coup de tonnerre par-ci par-là. La chaleur est bien installée, avec plus de 30 degrés en bord de mer. Le vent se fait discret, mais la mer reste agitée dans l’ouest et le sud, avec une houle australe entre 1,50 m et 2 m. (Photo sly/www.imazpress.com)