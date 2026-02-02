Météo : des nuages, des averses et beaucoup de vent

Aïe aïe aïe… quand Matante Rosina a secoué sa boule de cristal ce mardi 3 février 2026, elle a vu les nuages débarquer sans même dire bonjour. Poussés par un vent Nord-Ouest un peu nerveux, les nuages viennent faire leur commérage entre Saint-Leu et Saint-Denis, avec quelques averses timides, rien de bien méchant. Le Sud, le Sud-Ouest et l’Est, eux, peuvent souffler un peu : le temps y reste plus gentil. L’après-midi, pas grand-chose de neuf sous le soleil… sauf du côté du volcan, où Matante a vu dans sa boule quelques averses se réveiller. Attention au vent : ça souffle fort ! Jusqu’à 70 km/h sur l’Ouest, et même 80 km/h vers Saint-Pierre. La mer, elle, fait la mauvaise tête : forte de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table avec une houle de secteur Sud-Ouest entre 2 et 2 mètres 50. (Photo rb/www.imazpress.com)