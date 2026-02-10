Météo : le soleil reprend doucement ses droits

Matante Rosina a remué ses feuilles de thé, et cette fois, elles sourient. Ce mercredi 11 février 2026, après quelques gouttes tombées en douce dans la nuit sur le Nord-Est, le ciel se fait bien plus clément. Le soleil s’impose largement sur l’île et offre une journée agréable après l’humidité des derniers jours. Dans les hauts de l’Ouest, les pentes se couvrent de nuages l’après-midi, laissant parfois échapper deux ou trois gouttes sans conséquence. Le vent d’Est souffle toujours, avec des rafales bien senties sur les côtes Nord et Sud, jusqu’à 60 à 70 km/h sur le Sud Sauvage, mais il reste plus discret dans les hauts. Les températures ne bougent pas beaucoup, toujours chaudes sur le littoral avec plus de 30°C, jusqu’à 33°C sur l’Ouest, mais l’air plus sec rend la chaleur nettement plus supportable. (Photo vs/www.imazpress.com)