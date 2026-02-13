Météo : une Saint-Valentin entre soleil et averses d’amour

Pour ce samedi 14 février 2026, jour des cœurs et des bouquets, Matante Rosina sourit : Cupidon devra composer avec quelques nuages. Le matin, l’Est reçoit quelques petites averses timides. L’après-midi, ce sont les hauteurs de l’Ouest et du Sud qui voient fleurir les nuages, avec des averses parfois bien décidées, et même un petit risque orageux, histoire de faire battre les cœurs un peu plus fort. Quelques débordements sont possibles vers les côtes voisines. L’alizé d’Est continue de souffler sur les côtes Nord et Sud avec des rafales entre 50 et 60 km/h. En mer, la houle de Sud s’amortit vers 1 mètre. Une mer peu agitée à agitée, parfaite pour une balade romantique… mais prudente tout de même. (Photo rb/www.imazpress.com)