Météo : des averses attendues dans l'ouest l'après-midi

Ce samedi 21 février 2026, en regardant dans le fond de sa marmite, Matante Rosina voit une journée plutôt stable. La matinée reste calme, mais dans l'après-midi, des averses tombent dans l'ouest et le sud-ouest. Par moments, elles peuvent tomber un peu plus fort. Le vent souffle doucement vers Le Port et Saint-Philippe. Ailleurs, ce sont surtout les petites brises qui dominent. Les températures restent stables, et la mer ne change pas d'humeur. (Photo rb/www.imazpress.com)