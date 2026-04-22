Météo : jeudi beau à l'ouest, orageux à l'est ce soir

Ce jeudi 23 avril 2026, Matante Rosina nous annonce un ciel bien partagé sur l'île. Du côté de l'ouest et du sud, les éclaircies sont là dès le lever du jour, le soleil montre sa tête sans trop se faire prier. Dans l'est, les nuages sont bien présents, et quelques averses sont à prévoir sur la façade au vent. L'après-midi, le temps change de visage. Même l'ouest, qui avait bien profité du soleil ce matin, commence à voir les nuages s'inviter. Des averses peuvent se déclencher sur les hauteurs de l'ouest en cours d'après-midi. Et pour la soirée, Matante Rosina prévient qu'une nouvelle dégradation pluvio-orageuse arrive par l'est et devrait s'installer en soirée, puis continuer durant la nuit. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)