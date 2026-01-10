Météo : averses matinales, vent fort et mer agitée

Matante Rosina regarde dans son bol ce matin… et elle voit que ce dimanche 11 janvier 2026, le temps change pas beaucoup. Dans l’est, quelques petites averses viennent tôt le matin, puis les nuages prennent un peu plus de place dans l’intérieur l’après-midi. Le vent, lui, reste têtu, avec des rafales bien senties entre 50 et 60 km/h sur les côtes nord et sud. En regardant encore dans son bol, elle voit la mer qui s’agite partout : jusqu’à 2 mètres de houle dans l’est, et une petite houle australe plus calme dans l’ouest. Quoi de prévu pour ce dimanche ? (photo www.imazpress.com)