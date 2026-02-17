Météo : chaleur et averses possibles

Ce mercredi 18 février 2026, depuis son balcon, Matante Rosina regarde le ciel et voit encore quelques petites pluies du côté de l’est pendant la nuit et au petit matin. Dans la journée, l’air reste humide à l’ouest, surtout vers le nord-ouest, où des averses peuvent tomber, avec même un petit coup de tonnerre possible. Il fait toujours chaud et le vent d’est à sud-est souffle doucement. En mer, pas grand changement, ça reste plutôt tranquille. (Photo sly/www.imazpress.com)