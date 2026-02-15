Météo : des averses dans la journée après une matinée chaude et ensoleillée

Ce lundi 16 février 2026, Matante Rosina rentre de sa ballade sur la route des laves, elle passe par l'est ou quelques averses traînent encore, sur le reste de l'île le soleil est là. En journée, les nuages se forment et s'étalent pour donner quelques averses un peu partout dans l'intérieur des terres. Malgré tout, c'est dans les hauts du sud et de l'ouest qu'il va pleuvoir. L'alizé de secteur est souffle faiblement sans rafales significatives. Les brises dominent bien souvent. La masse d'air reste chaude et les températures continuent de monter légèrement par rapport à la veille et les 33 à 34 degrés pourraient encore être atteints au bord de l'océan. L'état de mer reste favorable à la navigation. La houle d'alizé ondule autour d'1 mètre 50. (Photo : rb/www.imazpress)