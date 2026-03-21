Météo : dimanche ensoleillé

Pour ce dimanche 22 mars 2026, Matante Rosina prévoit quelques petites averses sur les régions de l'est au lever du jour, de courte durée. Le soleil reprend vite ses droits et brille sur toute l'île pour la majeure partie de la journée. En fin d'après-midi, le sud-ouest se couvre légèrement du côté du Tampon. Les températures sont plutôt agréables, mais dans les bas, il fait très chaud. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)