Météo : entre éclaircies et averses

Ce dimanche 25 janvier 2026, Matante Rosina regarde le ciel avant de prévoir la journée. Le vent de nord-est souffle toujours bien fort, avec des rafales autour de 60 km/h, et amène des nuages et des averses. Le matin, le nord et l'est reçoivent quelques pluies. L'après-midi, les averses se déplacent vers l'ouest et le sud. Il fait chaud, l'air est lourd et la mer reste agitée. (Photo sly/www.imazpress.com)