Météo : jeudi plutôt ensoleillé dans sa globalité

Pour ce jeudi 16 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée sans grand bouleversement. Dans les hauts et l'est quelques averses dans la journée sous les passages nuageux, pendant que l'ouest et le sud continuent de profiter d'un beau soleil généreux. Les brises dominent sur la majorité de l'île, avec un léger vent d'est qui aère les côtes nord et sud. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)