Météo : Mardi avec quelques petites averses passagères

Pour ce mardi 23 mars 2026, Matante Rosina nous annonce le retour d'une atmosphère plus sèche après le passage humide de la veille. La matinée s'annonce ensoleillée sur l'île. En fin de matinée, les nuages commencent à se développer et les premières averses s'invitent sur les hauteurs de la Possession et de Saint-Denis. En début d'après-midi, quelques averses de Saint-Philippe à la Plaine des Palmistes. (Photo Stéphane Laï-Yu)