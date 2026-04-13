Météo : Mardi lumineux sauf pour les hauts

Pour ce mardi 14 avril 2026, Matante Rosina nous annonce un début de journée bien agréable sous un ciel dégagé. L'accalmie est de courte durée dès la fin de matinée, la grisaille prend possession des hauteurs et l'après-midi vire au gris sur une bonne partie de l'île. L'ouest et le sud-ouest font exception et conservent un temps bien plus souriant tout au long de la journée. Les températures chutent au Maïdo et au Volcan où le thermomètre affiche entre 16 et 18°C. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)