Météo : Mardi plus calme que la veille

Pour ce mardi 17 mars, matante Rosina nous annonce quelques averses le matin dans le sud et l'est du Volcan, pendant que le soleil domine ailleurs. Les nuages prennent ensuite le relief d'assaut l'après-midi, mais les averses restent moins imposantes que la veille. Les hauts de l'ouest et du nord-ouest restent quand même un peu plus exposés que le reste de l'île. Photo Richard Bouhet/www.ipreunion.com