Météo : mardi venteux

Pour ce mardi 9 juin 2026 la journée démarre sous de bonnes conditions sur la majorité de l'île. L'est accueille quelques entrées maritimes en début de matinée mais rien de méchant. Les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest se couvrent en cours d'après-midi avec quelques gouttes, pendant que le nord-ouest et le sud-est continuent de profiter sous le soleil. Par contre, le vent est l'élément à surveiller. L'alizé bascule au nord-est et se déchaîne avec des bourrasques pouvant atteindre 70 à 75 km/h. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)