Météo : Matante Rosina la oubli lèvé

Oté ben Matante Rosina la enkor oubli lèvé. Koman i lé le tan koté zot ? (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)
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À RETENIR CE SOIR Violences urbaines, journée de mobilisation, coupure d'eau à Salazie, finale du Grand Raid et Macron
LA POSSESSION Un hélico de la gendarmerie survole plusieurs secteurs de la ville. Les effectifs de gendarmes ont été renforcés
MOBILISATION LYCÉENNE Un groupe de jeunes manifestent toujours sur le Barachois à Saint-Denis. Photos sur notre site
Oté ben Matante Rosina la enkor oubli lèvé. Koman i lé le tan koté zot ? (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)