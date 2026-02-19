Météo : matin agréable, temps plus humide au sud

Ce vendredi 20 février 2026, le coq du voisin chante et le soleil est là. Matante Rosina voit que la journée commence plutôt bien sur l'île. Vers le nord-est, quelques nuages passent avec deux ou trois petites gouttes mais rien de grave. Dans l'après midi, les nuages montent dans les hauts et des averses peuvent tomber dans le sud. Côté températures, il fait toujours aussi chaud. (Photo rb/www.imazpress.com)