Météo : matin calme, après-midi plus instable dans le sud

Ce mardi 28 avril 2026, dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit une matinée tranquille, avec quelques nuages qui passent entre Le Port et Sainte-Rose. Mais en tournant sa boule, elle voit les nuages grimper dans les montagnes et devenir plus sombres. Dans l’après-midi, des averses tombent, parfois fortes dans le sud, avec même un petit coup de tonnerre vers le volcan ou le Tampon. Certaines pluies peuvent glisser jusqu’au bord de mer. Le reste ne change pas beaucoup : il fait toujours aussi chaud, le vent reste doux, et la mer bouge juste un peu. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)