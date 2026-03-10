TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Météo : Mercredi calme et ensoleillé

  • Publié le 11 mars 2026 à 01:30
La Nouvelle à Mafate

Pour ce mercredi 11 mars, matante Rosina nous annonce une journée bien tranquille et ensoleillée sur la majorité de l'île. Seul l'ouest reçoit quelques averses l'après-midi, le reste du département profite d'un beau temps calme ! Les températures ne bougent pas trop, et le vent e montre un peu plus sage que ces derniers jours. (photo Stéphane Laï-Yu - www.imazpress.com)

météo, soleil, vent

guest
0 Commentaires