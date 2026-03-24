Météo : Mercredi ensoleillé mais les hauts vont bien se faire arroser

Pour ce mercredi 25 mars 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée très ensoleillée sur l'ensemble de l'île. Vers la mi-journée, les nuages s'installent sur les pentes et les premières averses font leur apparition sur le relief. L'après-midi, les averses deviennent plus fréquentes particulièrement entre la Roche Écrite et la Route du Littoral. Par contre, bonne nouvelle pour le sud-ouest il fait beau toute la journée de ce côté. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)