Météo : après la fraîcheur du week-end, des températures 1 à 3 degrés au-dessus des normales de saison

Après le coup de frais temporaire du week-end du 23 et 24 mai 2026, donnant un petit avant-goût d'hiver austral, ce mardi 26 mai les températures sont reparties à la hausse et repassées généralement 1 à 3 degrés au-dessus des normales de saison indique Météo France. Il a été relevé par exemple 31,6 degrés au Port (+2.5 degrés) ou encore 29,3 degrés à Gillot (+2 degrés) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon les prévisions de Météo France, les températures pourraient encore légèrement monter dans les prochains jours en raison d'un alizé modéré de secteur est-nord-est transportant des masses d'air d'origine plus tropicale que ce week-end.

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Côté ciel, une ambiance un peu plus humide se profile d'ici la fin de semaine.

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