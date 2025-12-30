Un réveillon de la Saint-Sylvestre au sec pour La Réunion

Après plusieurs jours particulièrement pluvieux, La Réunion va pouvoir célébrer le réveillon du Nouvel an au sec. Si quelques averses pourraient s'inviter dans la journée du mercredi 31 décembre 2025 dans l'est, c'est un temps clément qui est attendu partout dans l'île en fin de journée (Photo www.imazpress.com)

"La Réunion change de régime de temps, les prévisions météorologiques sont favorables", indique Sébastien Langlade, responsable adjoint du service prévision de Météo France.



"Le temps perturbé que l'on connait depuis dimanche s'est estompé, et les perspectives pour la journée sont nettement plus propice pour le réveillon et les premiers jours de janvier", rassure-t-il.



"Dans l'après-midi, on peut s'attendre à un peu de pluie dans l'est, mais c'est très anecdotique en comparaison aux derniers jours. Ces pluies vont s'estomper en fin de journée."



Le retour du beau temps va aussi s'accompagner d'une baisse des températures, en lien avec la baisse de l'humidité de l'air. "Pour jeudi et vendredi, on s'attend même à des températures remarquablement fraîches pour la saison, voire froide dans les Hauts", précise Sébastien Langlade.



Côté vent, "il va changer de sens et souffler en secteur sud", ajoute-t-il. "Cela va surtout intéresser Piton Sainte-Rose, le Tremblet, et la région des plages. Il pourrait persister en soirée sur les plages, mais rien d'exceptionnel", conclut-il.



www.imazpress.com / [email protected]