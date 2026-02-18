Météo : risque d’averses soutenues et d’orage

Matante Rosina tend l’oreille ce jeudi 19 février 2026. Le vent lui raconte que le soleil reste à l’ouest, mais que l’est garde ses nuages et quelques gouttes. Dans la journée, le vent lui souffle que les nuages vont monter dans les hauts. À partir de midi, de fortes pluies arrivent surtout au nord, avec parfois un peu de tonnerre. Le vent souffle bien dans le sud, un peu moins au nord. (Photo sly/www.imazpress.com)