Météo : samedi agité

Pour ce samedi 25 avril 2026, Matante Rosina nous annonce que les entrées maritimes sur l'est persistent en début de journée avec des précipitations parfois orageuses. Les pentes ouest et nord reçoivent à leur tour des averses plus tard dans la journée. La mer, elle sera agitée dans le sud, avec une houle d'est autour de 2 mètres sur la côte est et une petite houle australe qui vient également affecter l'ouest et le sud en journée. (photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)