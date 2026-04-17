Météo : samedi ensoleillé le matin

Pour ce samedi 18 avril 2026, Matante Rosina nous annonce le retour d'un petit courant d'alizé d'est-sud-est qui va souffler des rafales à 50 km/h sur les côtes nord et sud. Quelques averses traînent au pied du Volcan la nuit et en début de journée, mais elles disparaissent rapidement. La matinée se passe ensuite sous un beau soleil généreux. L'après-midi, le ciel vire au gris dans les hauts avec quelques averses, notamment dans l'ouest. Ces averses peuvent déborder jusqu'au bord de mer du côté de Saint-Paul et de la Possession. (photo Richard Bouhet/ www.imazpress.com)