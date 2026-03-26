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Météo : samedi ensoleillé, mais quelques pluies en fin d'après midi

  • Publié le 27 mars 2026 à 01:30
  • Actualisé le 27 mars 2026 à 10:08
météo soleil et nuage

Pour ce samedi 28 mars 2026, Matante Rosina prévoit quelques entrées maritimes sur l'est en début de journée, mais qui s'estompe rapidement. Partout ailleurs, le soleil domine le matin. À partir de la mi-journée, les nuages refont leur apparition avec de petites averses dans les hauts. En fin d'après-midi, les averses s'étendent aussi sur une large moitié nord. Bonne nouvelle pour le sud et le sud-ouest, Matante Rosina voit de belles conditions toute la journée de ce côté. (photo Stéphane Laï-Yu/www.imazpress.com)

Météo, Soleil, Nuages, Averses

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