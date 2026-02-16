Météo : soleil, chaleur et quelques pluies possibles

Du fond de sa boule de cristal, Matante Rosina voit le vent d’est continuer à souffler doucement ce mardi 17 février 2026. Le matin, quelques nuages arrivent vers l’est. Dans la journée, ils montent dans les hauts. L’ouest et le sud peuvent avoir un peu de pluie. Les températures montent un peu, et l’après-midi, l’air devient plus chaud et un peu lourd. En mer, ça bouge un peu. Une houle du sud autour d’1,50 m touche surtout l’ouest et le sud, mais rien d’inquiétant. (Photo sly/www.imazpress.com)