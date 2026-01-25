Météo : un ciel plutôt couvert

Ce lundi 26 janvier 2026, Matante Rosina garde son parapluie pas loin. Dès le matin, les nuages sont bien présents sur l'île et quelques averses traînent surtout sur les hauts de l'est. Dans l'après-midi, le ciel se fâche un peu plus : les averses deviennent plus nombreuses, surtout dans l'intérieur. Il fait toujours chaud et la mer continue de bien bouger. (Photo sly/www.imazpress.com)