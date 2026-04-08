Météo : un jeudi ensoleillé

Pour ce jeudi 9 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée qui ressemble à la veille, soleil prédominant le matin, puis des nuages sur les hauts l'après-midi. Les côtes ouest et sud restent les mieux loties une fois la mi-journée passée. Par contre, Matante Rosina tire la sonnette d'alarme au sujet de la mer. La houle australe continue de s'amplifier de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, la mer devient progressivement forte dans ce secteur. (Photo Richard Bouhet - Imazpress)