Météo : un mercredi bien perturbé

Pour ce mercredi 22 avril 2026, Matante Rosina prévoit une journée bien chargé du côté de l'Est et du Sud-Est. Dès le matin, ils vont recevoir des pluies parfois bien marquées, et ça risque de durer toute la journée. Dans la journée, ce temps humide gagne du terrain et s'étend sur une bonne partie de l'île. Seuls les rivages du Nord et du Sud sont un peu épargnés mais attention. L'après-midi, Matante Rosina nous met en garde contre les risques de foyers orageux probables.(photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)