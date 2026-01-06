Météo : un temps calme et ensoleillé

Ce mercredi 7 janvier 2026, Matante Rosina annonce une journée plutôt agréable. Dans le fond de sa marmite, elle voit un beau temps d'été avec un vent qui commence à faiblir, même si quelques rafales se font encore sentir. La mer reste plutôt calme, et côté températures, pas de grand changement : il fait toujours aussi chaud. Une journée tranquille, comme Matante Rosina les aime. (Photo www.imazpress.com)