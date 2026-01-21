Météo : nuages et pluie au menu

Ce jeudi 21 janvier 2026, Matante Rosina n'a même pas besoin de sortir pour comprendre le temps qu'il fait : l'air est lourd et le ciel bien gris. En regardant les nuages filer avec le vent, elle devine une journée plutôt pluvieuse, surtout sur le nord de l'île. Le sud n'est pas totalement épargné, quelques averses peuvent aussi s'inviter. La chaleur est toujours présente. (Photo sly/www.imazpress.com)