Météo : une journée agréable malgré le vent

Ce dimanche 8 février 2026, Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal et y voit une journée plutôt agréable. Le matin, le soleil est bien présent. Dans l’après-midi, la boule lui montre quelques averses sur les hauteurs de l’ouest, mais rien de bien fort. Ailleurs, le temps reste beau et chaud. Les températures ne changent pas et la chaleur reste bien installée. Le vent souffle bien, surtout sur l’ouest et l’est, tandis que le nord profite surtout des brises. En mer, la boule clignote : ça bouge un peu, avec une houle autour d’1,50 à 2 mètres. (Photo sly/www.imazpress.com)