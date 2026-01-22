Météo : une journée globalement agréable

Ce vendredi 23 janvier 2026, Matante Rosina a sorti sa boule de cristal ce matin. À l’intérieur, elle voit d'abord un beau soleil, surtout dans les hauts. En regardant de plus près, quelques nuages apparaissent et vienne déposer de petites averses l'après-midi, surtout dans le sud et le sud-ouest mais rien de bien méchant. Sa boule tremble un peu : le vent souffle fort et la mer est un peu agitée. (Photo sly/www.imazpress.com)