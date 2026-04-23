Météo : vendredi bien orageux

Pour ce vendredi 24 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée bien chargée côté ciel, surtout pour ceux de la moitié est. Après une nuit déjà bien arrosée avec quelques éclairs, les averses continuent tout le long de la journée de ce côté de l'île, avec un risque orageux qui reste bien présent et des cumuls de pluie qui peuvent devenir conséquents. Sous le vent, la matinée se présente un peu plus clémente du Tampon jusqu'aux rampes de Saint-Paul, le ciel laisse quelques éclaircies avant de se couvrir. C'est l'après-midi que les hauts commencent à s'assombrir, et avec eux, des averses à tendance orageuse qui font leur apparition.(Photo Richard Bouet/www.imazpress.com)