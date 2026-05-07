Météo: vendredi un peu plus humide

Pour ce vendredi 8 mai 2026, Matante Rosina voit l'ambiance changer légèrement par rapport à la veille. Le littoral est accueille quelques entrées maritimes en matinée qui apportent un peu d'humidité. L'après-midi, les pentes de l'ouest se couvrent et Saint-Paul reçoit quelques averses, les cumuls restent souvent bien modestes. Ailleurs sur l'île, le ciel joue à cache-cache entre nuages et éclaircies tandis que le littoral profite de beaux rayons de soleil. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)