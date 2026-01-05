Météo : vent marqué et chaleur persistante

Ce mardi 6 janvier 2026, Matante Rosina sort sa boule de cristal. À peine elle regarde dedans qu'elle y voit de la grisaille encore bien accrochée sur l'est et le nord, pendant que le soleil éclaire déjà sur l'ouest et le sud. En faisant tourner doucement sa boule, elle voit le ciel se dégager petit à petit sur le littoral, avec quelques éclaircies dans les hauts. Mais sa boule clignote surtout sur le vent, très fort au Port, à cause du système tropical Grant au large. La chaleur reste bien présente. Il fait quel temps chez vous? (Photo www.imazpress.com)