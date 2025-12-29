TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-JOSEPH 2.337 plants de zamal saisis par les gendarmes, deux personnes en détention provisoire

voir plus

Saint-Leu : la chaussée est inondée en centre ville, déviation par la rue haute

  • Publié le 29 décembre 2025 à 17:04
  • Actualisé le 29 décembre 2025 à 17:06
Saint-Leu : la chaussée est inondée en centre ville, déviation par la rue haute

L'ouest de La Réunion est sous la pluie ce lundi 29 décembre 2025. À Saint-Leu, la rue du Général Lambert est inondée et donc impraticable. Selon la municipalité, la circulation est particulièrement difficile entre la résidence Ariane et le croisement de la rue Gaspard. Il est demandé aux automobilistes d'évitez de s'engager dans cette zone. La Direction régionale des routes a engagé une patrouille pour mettre en place une déviation par la rue Haute. (Photo : ville de Saint-Leu)

Inforoute ,météo, fortes pluies

guest
0 Commentaires