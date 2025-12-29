Saint-Leu : la chaussée est inondée en centre ville, déviation par la rue haute

L'ouest de La Réunion est sous la pluie ce lundi 29 décembre 2025. À Saint-Leu, la rue du Général Lambert est inondée et donc impraticable. Selon la municipalité, la circulation est particulièrement difficile entre la résidence Ariane et le croisement de la rue Gaspard. Il est demandé aux automobilistes d'évitez de s'engager dans cette zone. La Direction régionale des routes a engagé une patrouille pour mettre en place une déviation par la rue Haute. (Photo : ville de Saint-Leu)