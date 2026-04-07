Fraîcheur nocturne à La Réunion : seulement 1,5 degré enregistré à la Plaine des Chicots

À La Réunion, le temps sec et plus frais qui a commencé à s'installer ce week-end de Pâques du 4 au 6 avril 2026 se poursuit en ce début de semaine. La nuit de dimanche 5 à lundi 6 avril a été la plus fraîche de cet épisode. Il a fait seulement 1,5 degré à la Plaine des Chicots, ce qui constitue d'ailleurs un record mensuel pour un mois d'avril. Selon Météo France, les minimales ont souvent été inférieures à 10 degrés dans les hauts, voire sous les 5 degrés dans les coins froids habituels (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Il a fait : 3,8 degrés au Maïdo, 5,9 degrés à La Nouvelle, 6,4 degrés au Pas de Bellecombe-Jacob, 8,4 degrés à Petite-France et 8,8 degrés à Cilaos.

"L'écart aux moyennes se situant régulièrement entre -2 et -5 degrés voire localement -6 à -9 degrés sous la normale d'un début avril (en bord de mer cet écart était plutôt de -1 à -2)", précise Météo France.

En revanche, les maximales en journée sont plus proches des normales grâce à l'ensoleillement généreux.

Météo France rassure : "le mercure va progressivement remonter au fil de la semaine, pour finir au-dessus des normales d'ici le week-end prochain dans un régime d'alizé devenant plus ventilé et un peu plus humide.

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