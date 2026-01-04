Un temps très nuageux et une houle d'alizé qui déferle à 2 mètres

Matante Rosina ne blague pas avec la météo, aujourd'hui, personne n'ira à la plage dans son entourage. Ce lundi 5 janvier 2025, l'humidité gagne du terrain et se traduit par un temps très nuageux avec des averses sur la partie orientale ceci dès le matin. Les averses débordent vers le chef-lieu et St-Pierre en matinée. Le ciel se couvre l'après-midi sur le reste de l'île avec des précipitations sur les premières pentes ouest. Attention: rafales en montagne durant cette journée. La mer est agitée et la houle d'alizé déferle à 2 mètres (Photo : rb/www.imazpress.com)