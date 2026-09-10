[Photos] Ça souffle fort sur Saint-Pierre, Saint-Joseph et Les Avirons, des rafales à 80 km/h

(Actualisé) À compter de 10 heures ce jeudi 10 septembre 2026, Météo France Réunion place le sud de l'île en vigilance jaune vents forts. Le vent de secteur sud-est reste localement fort avec des rafales entre 70 et 80 km/h entre Saint-Joseph et Les Avirons, 60 à 70 km/h entre Sainte-Marie et la Grande Chaloupe. En montagne, le vent est également vigoureux sur les crêtes et sommets exposés avec là aussi des rafales entre 60 et 70 km/h, indiquent les météorologues (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette nuit, des rafales de 84 km/h ont été relevées à Saint-Pierre et 62 km/h sur Gillot.

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