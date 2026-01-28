Vigilance jaune fortes pluies et orages à compter de 11 heures sur les zones ouest, sud et sud-est

Ce mercredi 28 janvier 2026, dans un environnement instable, de nombreuses averses se déclenchent sur la plupart des régions à partir de la mi-journée. Les "averses les plus fortes se déclenchent sur le sud de la zone ouest (région des Avirons et du Tevelave par exemple), ainsi que les zones sud et sud-est", indique Météo France. Des secteurs placés en vigilance jaune fortes pluies et orages à compter de 11 heures (Photo : rb/www.imazpress.com)

Des orages peuvent se produire avant la fin de journée sur ces régions.

L'amélioration se dessine en soirée avec le retour d'un temps plus calme.

