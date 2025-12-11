Fortes pluies et orages : les zones ouest et sud en vigilance à compter de 11 heures

À compter de 11 heures ce jeudi 11 décembre 2025 et normalement jusqu'à 22 heures, les zones ouest et sud de La Réunion sont en vigilance fortes pluies et orages. "Les traditionnelles averses de saison se déclenchent en grande majorité dans les hauts", précise Météo France (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les averses peuvent être modérées à fortes et plus nombreuses que mercredi, "principalement dans les hauts de la moitié sud et plus franchement ceux de Saint-Leu". Un coup de tonnerre peut même se faire entendre.

Les averses les plus conséquentes peuvent même se diriger vers la côte entre Saint-Leu et l'Etang-Salé jusqu'en soirée.

