À la une de ce jeudi : poissons du lagon en danger, gramounes isolés à Noël, enfant tondu, dons de sang et de plaquettes, expédition punitive et météo

Le drapeau rouge des maîtres-nageurs-sauveteurs des plages de l'ouest est hissé depuis ce mercredi 10 novembre 2025, après la découverte de cadavres de poissons du lagon. Les fortes chaleurs, conjuguées au fait que la marée était basse pourraient être la cause de cette mortalité. Toutefois, la piste d'une éventuelle pollution n'est pas écartée. Des analyses réalisées par l'Agence régionale de santé sont en cours.

À l’approche des fêtes, les guirlandes s’illuminent, les repas se préparent… mais pour de nombreux gramounes, cette période reste l’une des plus douloureuses de l’année. À La Réunion, plusieurs dispositifs se mobilisent pour lutter contre l’isolement, dont l’action phare "Gramounes en fête", portée par l’association SOS Gramounes isolés. Une initiative qui, depuis plus de dix ans, redonne chaleur humaine et présence aux personnes âgées seules, à Noël comme au 1er de l’an.

Deux inspectrices ont entamé un contrôle du foyer parisien Jenner, après la révélation de maltraitances sur un enfant de huit ans placé, filmé en train d'être rasé malgré lui par des éducateurs, des faits dont la Défenseure des droits a annoncé s'autosaisir.

En ce mois de décembre 2025, l’Établissement français du sang (EFS) invite la population à prendre rendez-vous pour un don de sang et de plaquettes. "La fin d’année est souvent synonyme d’une mobilisation moins forte des donneurs en raison des vacances, des rassemblements familiaux... les donneurs sont moins nombreux" note l'EFS. D'où l'appel aux dons.

Deux des cinq hommes suspectés d'avoir mené une expédition punitive à l’encontre d’un rival à La Possession le 2 décembre 2025 ont été jugés ce mercredi 10 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Ils ont écopé de 18 mois de prison, dont 12 mois assortis du sursis. Le tireur présumé du coup de fusil, lui, a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution le 4 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour violences aggravées et association de malfaiteurs.

Ce jeudi 11 décembre 2025, Matante Rosina se demande si elle ne perd pas la tête. Elle se rend compte qu'elle a oublié d'ouvrir son calendrier de l'avent depuis trois jours. Elle en profite pour le faire et trouve : deux gousses de vanille bleue, un bocal de galabé et un morceau de colle pistache. Une fois ses esprits retrouvés, elle a fouillé dans ses petits secrets pour prévoir le temps. Ce matin, en sirotant son café brûlant, elle a vu danser un petit rayon de soleil au fond de sa tasse. "Oté la journée commence bien !", elle s'écrit. Mais en remuant la dernière goutte, elle a aperçu une ombre… signe que le temps se gâte un peu plus tard.