Étang-Salé : Isaline Tronc est candidate aux élections municipales de mars 2026

Ce samedi 3 janvier 2026, Isaline Tronc a confirmé sa candidature aux élections municipales de L’Étang-Salé de mars 2026. Elle conduira la liste citoyenne "L’Énergie Citoyenne en Action". L'élue de l'opposition dans la ville de l'Étang-Salé, elle se lance officiellement dans la campagne. Elle devra affronter le maire sortant, Mathieu Hoarau mais aussi un ancien maire, Jean-Claude Lacouture qui semble t-il est lui aussi être candidat. Nous partageons, ci-dessous, son communiqué. (Photo : Isaline Tronc)

Élue de proximité à L’Etang-Salé depuis 2020, conseillère municipale et conseillère communautaire à la CIVIS, et juriste de formation, Isaline Tronc est née à La Réunion et habite L’Etang-Salé depuis plus de 20 ans.

Elle s’appuie sur son bilan, construit dans l’indépendance et guidée par ses valeurs de "Respect, de Responsabilité et d’Humanisme".

À ses côtés, Frédéric Agathe, ancien candidat aux élections municipales de 2020, a fait le choix de rejoindre cette

dynamique citoyenne, partageant la volonté de proposer une alternative intègre, rigoureuse et profondément démocratique pour L’Étang-Salé conduite par une femme cadre juriste formée à la gestion des collectivités et forte de l’exercice très actif de mandats municipaux depuis 5 années.

- L'expérience d'une juriste -

Isaline Tronc s’est distinguée par une expertise juridique reconnue et un engagement constant pour la moralisation de la vie publique depuis 2020.

Elle est la rédactrice du recours citoyen ayant conduit à l’annulation pour irrégularités des élections municipales de

2020 par le Conseil d’État.

Elle a obtenu la première décision de justice à La Réunion imposant le respect de la parité par alternance des

adjoints au maire tout au long de la mandature, faisant progresser concrètement l’égalité femmes-hommes en

politique.

Plus récemment, le tribunal administratif a suspendu le 24/12/2025, le couvre-feu liberticide instauré par le maire

de L’Étang-Salé sur la base du même argumentaire juridique que celui développé par Isaline TRONC le 3 décembre 2025 ayant fondé sa saisine de la Défenseure des droits.

Tout au long de son mandat d’élue de L’Etang-Salé, Isaline TRONC a défendu :

la rigueur et l’intégrité dans la gestion des finances publiques,

la protection du pouvoir d’achat en ayant été la seule élue Civis à voter contre l’augmentation de la taxe foncière,

une vraie sécurité publique adaptée aux risques réelsrespectueuse du droit et des libertés des citoyens honnêtes,

la protection de l’environnement et des ressources en eau,

la justice sociale (droits des personnes vulnérables, respect de la dignité ...)

et une vraie démocratie participative où le bon sens citoyen peut s’exprimer pour éclairer les décisions publiques.

Isaline TRONC propose un projet municipal fondé sur le sens des responsabilités, l’éthique, la moralisation,

l’humanisme et la concertation citoyenne.

Restaurer le vivre-ensemble, la quiétude et la sécurité au quotidien est aussi un axe clé pour bâtir une ville juste,

sûre, solidaire, respectueuse des droits & libertés des citoyens de L’Etang-Salé, leur ville de naissance, d’adoption

et de cœur !