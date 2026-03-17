Absent(e) pour le second tour des élections municipales ? Votez par procuration

Vous ne serez pas présent dans la ville où vous votez pour le second tour des élections municipales qui ont lieu ce dimanche 22 mars 2026 ? Il est encore possible de faire une procuration. Quels délais? Comment faire? Imaz Press vous explique les démarches à effectuer (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La première chose à laquelle penser : choisir la personne qui votera à votre place, celui que l'on appelle le "mandataire". Vous aurez besoin de connaître soit son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit l'ensemble de ses données d'état civil et sa commune de vote.

Cette personne n'a pas besoin d'être inscrite sur les listes électorales de votre ville ou d'y habiter, mais elle devra se déplacer dans votre bureau de vote le dimanche pour déposer, à votre place, un bulletin dans l'urne.

Attention, sauf cas particulier, un mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration établie en France.

- Faire sa demande de procuration en ligne -

Rendez-vous ensuite sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect, un dispositif mis en place par le gouvernement qui permet de garantir votre identité.





Saisissez ensuite votre demande de procuration. Le formulaire en ligne se compose de quatre rubriques courtes :

- "Je suis…" : grâce à votre connexion via FranceConnect, votre état civil est pré-rempli (nom de naissance, prénom(s) et date de naissance). Votre adresse électronique est également pré-renseignée; vous pourrez la modifier si besoin.

- "Je vote à…" : vous devez renseigner votre commune de vote.

- "Je donne procuration à…" : vous devez indiquer la civilité, le nom de naissance, le(s) prénom(s) et la date de naissance de votre mandataire. Pour mémoire, ce dernier doit avoir 18 ans minimum et voter dans la même commune que vous.

- "Je donne procuration pour…" : vous devez sélectionner l’élection ou la période pour laquelle vous souhaitez donner procuration. Aucun justificatif ni document n’est demandé.

Ensuite, rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider votre procuration Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est validée par les forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

- Faire sa demande de procuration directement en commissariat ou gendarmerie -

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas faire votre demande sur internet, vous devrez vous munir d'un document spécifique avant de vous rendre chez les forces de l'ordre.

Ce formulaire Cerfa est disponible dans tous les commissariats de police et brigades de gendarmerie. Le document est aussi disponible en ligne sur www.service-public.fr, mais si vous n’avez pas la possibilité de le télécharger et l’imprimer, il est possible d’en faire la demande au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration.

Une fois imprimé et rempli, vous devrez ensuite vous déplacer en personne au commissariat et à la gendarmerie, muni de votre pièce d'identité.

- Jusqu'à quand puis-je faire ma procuration ? -

Il n'y a pas de date limite pour faire une demande de procuration. Toutefois, il existe un délai, qui dépend de chaque commune, entre la validation de votre procuration par l'autorité habilitée et sa transmission à votre commune, afin que le nom de votre mandataire soit reporté sur la liste d'émargement.

Plus vous attendez, plus il y a des risques que votre demande ne puisse pas aboutir à temps.

Votre mandataire, qui n'a de son côté aucune démarche à effectuer, doit se rendre dans votre bureau de vote le jour de l'élection. Si la procuration a été réalisée correctement et validée, son nom sera présent à côté du vôtre sur la liste d'émargement.

Il aura alors à réaliser le parcours classique, à savoir prendre plusieurs bulletins de vote, aller dans l'isoloir pour glisser celui que vous avez choisi dans l'enveloppe, puis la déposer dans l'urne.

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