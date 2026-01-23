Bras-Panon : Jeannick Atchapa candidats pour un second mandat lors des élections municipales

Jeannick Atchapa, actuel maire de Bras-Panon, annonce ce vendredi 23 janvier 2026, sa candidature aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans la perspective des élections municipales et communautaires, scrutins des 15 et 22 mars prochains, j’ai l’honneur d’annoncer officiellement que je conduirai une nouvelle liste de rassemblement de Panonnaises et de Panonnais qui partagent nos valeurs et les projets dont nous sommes porteurs pour l’avenir de Bras-Panon.

Par une lettre adressée personnellement à chaque citoyenne et à chaque citoyen, électrice et électeur panonnais, j’ai tenu à leur faire part des raisons qui motivent ma candidature et celle de mes futurs colistiers.

Honorés de la confiance des Panonnaises et des Panonnais, nous avons maintenu le cap fixé depuis 2020 malgré les épreuves traversées : COVID, inflation, cyclones, sécheresse... Ce fut un mandat qui aura été très bénéfique pour la collectivité avec près de 28 millions d’euros d'investissements réalisés sur notre territoire.

Il nous faut persévérer dans cette même direction pour consolider tout ce qui a été fait, poursuivre les nombreux projets engagés, continuer à développer et à moderniser notre commune qui est notre bien commun et dont le dynamisme est désormais salué par tous.

De nouveaux engagements pour un nouveau mandat, un projet concret et réaliste pour franchir une nouvelle étape mais avec le même état d’esprit qui nous anime de proximité, de solidarité, d’humilité, de respect pour chacun et de modernité pour notre ville.

Je consacrerai les prochaines semaines de cette période pré-électorale à davantage de réunions de quartiers, aux rencontres et aux échanges et je tiendrai avec mon équipe, le 6 février dans ma permanence (69 Route nationale 2), un grand meeting au cours duquel je présenterai les grands axes de notre programme pour la prochaine mandature.

Jeannick Atchapa